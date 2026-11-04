«إعمار» تخطط لاستحواذ كامل على «إعمار للتطوير»

قالت وكالة «بلومبيرغ» إن شركة إعمار العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، تدرس خططاً للاستحواذ على شركة إعمار للتطوير، في صفقة محتملة تصل قيمتها إلى مليارات من الدولارات.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشركة قد تعلن تفاصيل الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن «إعمار العقارية» تمتلك ما يزيد قليلاً على 79% من أسهم «إعمار للتطوير».

وأوضحت «بلومبيرغ» أن المشاورات لاتزال جارية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن هيكل الصفقة أو قيمتها، مشيرة إلى أن الشركة قد تقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدماً فيها.