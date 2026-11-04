«أليا» تؤسس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت «أليا» (Alya)، المنصة المؤسسية الجديدة المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة بدول مجلس التعاون الخليجي، تأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بالتزامن مع «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، وتطوير مشاريع سكنية وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ والحوكمة المؤسسية.

وتحظى المنصة بدعم شركة «بروكفيلد» (Brookfield) العالمية للاستثمار، و«لونيت» (Lunate)، شركة الاستثمار العالمية المستقلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار.

ويتيح تأسيس المقر في مركز دبي المالي العالمي، للمنصة، الاستفادة من المنظومة المالية والتنظيمية المتكاملة التي يوفرها المركز، وتعزيز ارتباطها بالمؤسسات الاستثمارية والخبرات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أليا»، أوتو دراير، إن إطلاق المنصة بدعم من «بروكفيلد» و«لونيت» يُمثّل خطوة نحو بناء نموذج مؤسسي للتطوير العقاري يستند إلى معايير راسخة للحوكمة والشفافية، معرباً عن سعادته بافتتاح المقر الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن اختيار «أليا»، مركز دبي المالي العالمي، مقراً إقليمياً، يعكس قوة المنظومة المؤسسية التي يوفرها المركز، ودوره في ربط الشركات برؤوس الأموال والخبرات والشراكات اللازمة لدعم توسعها.