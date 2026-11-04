«أدنوك للغاز» توقّع اتفاقية لتوريد 1.6 مليون طن من الغاز المسال إلى «توتال إنرجيز»

أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية مع شركة «توتال إنرجيز» لمدة خمس سنوات، لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.

وتستند الاتفاقية إلى الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، كما تعكس، بحسب «أدنوك للغاز»، الثقة بموثوقية إمداداتها وسجلها في الالتزام بعمليات التسليم.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متواصلاً، وإن الشركة تمتلك قدرات ومكانة تؤهلانها للاستفادة من هذا النمو».

وأضافت أن الاتفاقية تؤكد قوة أعمال الشركة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وتنافسية عروضها في الإمداد، وقدرتها على إبرام شراكات طويلة الأمد تدعم النمو وتعزز المرونة التشغيلية، وتحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

وتأتي الاتفاقية تزامناً مع مواصلة «أدنوك» تطوير منصتها العالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال، التي أطلقتها أخيراً، وتجمع أنشطة تسويق الغاز الطبيعي المسال لدى كل من «أدنوك للغاز» و«XRG»، مع قدرات «أدنوك التجارية» في مجال التداول، ضمن منصة تجارية متكاملة.

وتهدف المنصة إلى توفير محفظة أوسع وأكثر تنوعاً من الغاز الطبيعي المسال، وتقديم حلول توريد أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات العملاء، بينما تستهدف تسويق وتداول 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030.

من جانبه، قال رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في «توتال إنرجيز»، ستيفان ميشيل، إن «توقيع الاتفاقية يمثل تقدماً في الشراكة الممتدة لسنوات بين الجانبين، ويؤكد التزامهما بتعزيز التعاون على المدى الطويل».

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لـ«أدنوك للغاز» بين أوروبا وآسيا سيتيح لهذه الإمدادات الجديدة الإسهام في ترسيخ مكانة «توتال إنرجيز» ضمن موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأشار إلى أن الاتفاقية تدعم خطط «توتال إنرجيز» للنمو على المدى البعيد، في وقت تواصل الشركة توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

• الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متواصلاً.