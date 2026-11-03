ناسداك دبي تدرج سندات «يولان» بقيمة مليارَي يوان من بنك الصين

أدرجت ناسداك دبي سندات «يولان» (Yulan Bonds) بقيمة مليارَي يوان صيني، أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات من هذا النوع تُدرج في البورصة.

وتبلغ مدة السندات ذات العائد الثابت عامين، على أن تستحق في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.

وشهد الإصدار طلباً من مستثمرين إقليميين ودوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.6%، مقارنةً بـ2.1% في التسعير المبدئي، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس.

وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة «فيتش»، مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، فيما ستُخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة.

وشهد مراسم الإدراج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تسنغ جي شين، الذي قرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور القنصل العام للصين في دبي، أو بوكيان، والرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي، وعدد من كبار مسؤولي بنك الصين.

وقال تسنغ جي شين إن «إدراج السندات المقوّمة باليوان يمثل خطوة جديدة في توسع المؤسسات المالية الصينية في الأسواق الدولية، وتعزيز استخدام العملة الصينية عالمياً»، وأضاف أن الإصدار يعكس تطور الترابط بين البنية التحتية المالية الصينية والأسواق الدولية، مشيراً إلى اتساع التعاون المالي بين الصين والإمارات خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل التسوية بالعملات المحلية والاستثمار والتمويل والابتكار المالي.

من جانبها، قالت القنصل العام للصين في دبي، أو بوكيان، إن «إدراج السندات يعكس اندماج المؤسسات الصينية في السوق المالية المحلية، وإسهامها في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، مؤكدة استمرار القنصلية في تهيئة بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصينية ونموها وفق القواعد المحلية.

وقال حامد علي إن «إدراج السندات يوفر للمستثمرين حول العالم وسيلة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقوّمة باليوان في الأسواق الخارجية»، وأضاف أن القيمة الإجمالية لإدراجات الجهات الصينية في ناسداك دبي تجاوزت 31.9 مليار دولار، وتشمل إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف.