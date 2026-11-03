«تعاونية الاتحاد» توفر 29 طناً من الخضراوات والفواكه يومياً

أكدت تعاونية الاتحاد التزامها بتطوير أقسام الخضراوات والفواكه والمنتجات الطازجة في فروعها، وتعزيز تنوع الخيارات المتاحة أمام المتسوقين، من خلال توفير نحو 29 طناً من الخضراوات والفواكه يومياً من مصادر محلية ودولية، إلى جانب التعاون مع 10 مزارع محلية، وتنويع مصادر التوريد من 21 دولة، بما يدعم استمرارية توافر المنتجات الطازجة على مدار العام، ويُعزّز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، إن التعاونية تضع احتياجات المستهلكين وتطوير تجربة التسوق في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير تشكيلة واسعة من الخضراوات والفواكه الطازجة، والاهتمام بجودة المنتجات وتنوعها، مع الحرص على تقديمها بأسعار تنافسية، بما يمنح المتسوقين خيارات متعددة تلائم احتياجاتهم اليومية وتطلعاتهم.

وأضاف الهاشمي أن تطوير أقسام المنتجات الطازجة، لاسيما الخضراوات والفواكه، يُمثّل محوراً مهماً في جهود التعاونية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتسوقين، من خلال تعزيز تنوع الأصناف وتوافرها، وتحسين تجربة الاختيار والتسوق، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنتجات الطازجة ويُعزّز ثقة المستهلكين بجودتها.

وأشار إلى أن تنوع الإمدادات يسهم في توفير مجموعة واسعة من المنتجات، وتلبية احتياجات المتسوقين بمختلف فئاتهم، مع المحافظة على استمرارية التوريد وتنوع الخيارات المتاحة في الفروع.

وأكد الهاشمي أن التعاونية تواصل تعزيز تعاونها مع المزارعين والموردين الحاليين والجدد، واستكشاف فرص تنويع مصادر التوريد وإضافة أصناف جديدة، مع التركيز على مراجعة جودة المنتجات وأسعارها ومقارنتها بأسعار السوق، بما يحقق التوازن بين الجودة والقيمة ويُعزّز قدرة المستهلكين على الاختيار.