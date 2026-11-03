«أراضي دبي» تتيح خدمة «إيجاري» المطوَّرة عبر «دبي الآن»

أتاحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خدمة «إيجاري»، بحلتها المطورة، عبر تطبيق «دبي الآن»، بما يوفر للمتعاملين تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً ضمن منصة حكومية موحدة وموثوقة، وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن الخدمة المطورة تتيح للمتعاملين إنشاء عقد الإيجار وتسجيله ضمن الإجراء نفسه، فضلاً عن إصدار شهادة «إيجاري» فور اعتماد العقد، إلى جانب تجديد العقود أو إلغائها بطريقة تفاعلية بين المالك والمستأجر باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS»، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والشفافية في جميع مراحل العلاقة الإيجارية.

كما تتيح خدمة «إيجاري» المطورة للمتعاملين سداد مبلغ التأمين الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مباشرة ضمن الرحلة الرقمية نفسها، ما يمكنهم من تفعيل خدمات الكهرباء والمياه للعقار بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل الرقمي بين «ديوا» و«أراضي دبي»، والذي يعزز مفهوم «الحكومة الواحدة» ويرتقي بتجربة المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تبني «أراضي دبي» سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، الهادفة إلى تقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتواكب تطلعاته، من خلال تقليل الإجراءات وتوحيد الخدمات ضمن رحلة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.

ويعكس تطوير خدمة «إيجاري» عبر تطبيق «دبي الآن» هذا التوجه، عبر تمكين المتعامل من إنجاز إجراءات عدة ضمن مسار واحد واضح وسريع.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد البدواوي: «يمثل إطلاق خدمة (إيجاري) عبر (دبي الآن) خطوة جديدة في مسار تطوير الخدمات العقارية الرقمية في دبي، حيث نواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة للمتعاملين، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

وأضاف البدواوي: «تأتي هذه الخطوة ضمن رؤيتنا الرامية إلى توحيد رحلة المتعامل ضمن منصة حكومية موثوقة، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويرفع مستويات الشفافية، ويوفر تجربة رقمية آمنة وتفاعلية تواكب تطلعات مجتمع دبي».

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع المنصات والتطبيقات الرقمية، في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، الدكتورة موزة سويدان، «تطوير خدمة (إيجاري) وإتاحتها عبر (دبي الآن) يجمع باقة تشمل الخدمات والإجراءات المرتبطة برحلة السكن ضمن تجربة رقمية واحدة، بما يقلل حاجة المتعامل إلى الانتقال بين جهات وقنوات متعددة».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر: «يعكس تكامل خدمات الهيئة مع خدمة (إيجاري) عبر تطبيق (دبي الآن) نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي المتكامل الذي يضع المتعامل في صدارة أولوياته، حيث يتيح هذا التكامل للمتعاملين سداد مبلغ التأمين وتفعيل الخدمة ضمن رحلة رقمية موحدة وسلسة».