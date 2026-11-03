«أدنوك» تقرّ الاستثمار النهائي في «حوض الذياب» للغاز

أعلنت شركة «أدنوك» اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتطوير مشروع الغاز غير التقليدي في حوض الذياب بمنطقة الرويس، وذلك خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، في خطوة تستهدف زيادة إمدادات الغاز وتعزيز قدرات الشركة في هذا القطاع.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة طاقته الإنتاجية مستقبلاً إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.

وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع، وربطه بشبكة الغاز في الدولة عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يسهم في تعزيز الإمدادات المحلية، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والصناعية، إلى جانب دعم خطط «أدنوك» لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «اتخاذ قرار الاستثمار النهائي يأتي في إطار تنفيذ مشروعات تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستفادة من موارد أبوظبي من الغاز»، وأضاف أن حوض الذياب في الرويس يمثل أول مشروع واسع النطاق لـ«أدنوك» في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة ضمن استراتيجية الشركة للنمو والتوسع في هذا القطاع، بما يدعم تلبية الطلب على إمدادات الغاز داخل الدولة وخارجها.

وتضم احتياطات دولة الإمارات، بحسب البيانات الواردة في الإعلان، 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي، إضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، لتحتل الدولة المرتبة السابعة عالمياً في احتياطات الغاز.

وتعمل «أدنوك» على تطوير موارد الغاز الوطنية وتوسيع محفظة مشروعات الغاز الطبيعي المسال، في ظل الطلب على إمدادات الطاقة، واحتياجات البنية التحتية الصناعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تسهم إمدادات المشروع في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى «أدنوك»، بما في ذلك دعم قدرة «أدنوك للغاز» على تلبية الطلب من العملاء في الأسواق المحلية والدولية، فضلاً عن دعم خطط الشركة لتطوير محفظة قابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي.