«مالية دبي» تعرض حلولها في «قمة التكنولوجيا المالية»

تشارك «مالية دبي» في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تُقام يومي الثاني والثالث من نوفمبر في «مدينة جميرا»، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية.

وقال المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس.

وأضاف: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطوّر التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».