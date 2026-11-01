انخفاض أسعار الجازولين والديزل خلال نوفمبر

أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، اعتماد أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2026، التي شهدت انخفاضاً مقارنةً بشهر أكتوبر، شمل الجازولين بفئاته الثلاث: «سوبر 98» و«خصوصي 95» و«إي بلس 91»، إضافةً إلى وقود الديزل. وسجلت أسعار الجازولين انخفاضاً بنسبة 5.6%، فيما انخفض سعر وقود الديزل بنسبة 1.04% مقارنةً بأسعار شهر أكتوبر. وحددت اللجنة أسعار البيع بالتجزئة لشهر نوفمبر 2026 على النحو الآتي:

جازولين «سوبر 98»: 4.16 دراهم للتر.

جازولين «خصوصي 95»: 4.04 دراهم للتر.

جازولين «إي بلس 91»: 3.97 دراهم للتر.

وقود الديزل: 4.75 دراهم للتر.