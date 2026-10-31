«المركزي» يفرض عقوبة بـ 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي

فرض المصرف المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرعٍ لبنك أجنبي مرخص في الدولة. وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم، على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.