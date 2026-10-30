«دبي المالي» يستقطب 55.46 ألف مستثمر جديد خلال 9 أشهر

سجل سوق دبي المالي نمواً بنسبة 22% في القيمة الإجمالية للتداول لتصل إلى 162 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 586.4 مليون درهم.

واستقطب السوق 55 ألفاً و460 مستثمراً جديداً، شكل المستثمرون الدوليون نسبة 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.

وتفصيلاً، أعلن سوق دبي المالي، أمس، نتائجه المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة، المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 586.4 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 642 مليون درهم، بهامش نسبته 85.2%.

وبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق 753.2 مليون درهم، شملت 511.2 مليون درهم من الدخل التشغيلي، و242 مليون درهم من عوائد الاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.

وبلغت المصروفات، باستثناء الضرائب، 166.8 مليون درهم، مقابل 162.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، مقارنة مع 709 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، لترتفع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% إلى 162 مليار درهم، مقارنة مع 133 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24% ليصل إلى 3.16 ملايين صفقة، فيما زاد متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 26% ليصل إلى نحو 17 ألفاً و200 صفقة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 993 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 995 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.

واستقطب سوق دبي المالي 55 ألفاً و460 مستثمراً جديداً، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكل المستثمرون الدوليون نسبة 72% منهم، لتتجاوز القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.3 مليون مستثمر.

واستحوذ المستثمرون المؤسسيون على 73% من إجمالي قيمة التداول، مقارنة مع 70% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما أسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 51% من نشاط التداول. وبلغت ملكية المستثمرين الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية، فيما بلغت ملكية المستثمرين المؤسسيين 86.5%.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يعكس ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار مشاركة المستثمرين، وتنامي عمق أسواق رأس المال في دبي»، مشيراً إلى أن ذلك يرتكز على الأسس الاقتصادية الراسخة لإمارة دبي، وتوسّع منظومتها المالية، والاهتمام المستمر من المستثمرين الدوليين».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، من خلال تعزيز السيولة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل وصول المستثمرين إلى السوق من داخل الدولة وخارجها، ومع تجاوز قاعدة المستثمرين 1.3 مليون مستثمر، تعكس مشاركة المستثمرين المؤسسيين والدوليين الثقة بالسوق وبكفاءة بنيته التحتية».

• 586.4 مليون درهم، صافي ربح «سوق» دبي قبل الضريبة.