«دبي العالمية» تنظّم 143 اجتماع عمل في نيروبي

نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 143 اجتماع عمل ثنائياً في العاصمة الكينية نيروبي، بين شركات من دبي ونظيرتها في كينيا، وذلك خلال البعثة التجارية التي قادتها الغرفة ضمن مسار «وجهات النمو»، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» الهادفة إلى دعم توسّع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية الواعدة، وتعزيز شراكاتها الدولية.

وأتاحت اجتماعات الأعمال الثنائية، لشركات دبي المشاركة في البعثة، التواصل المباشر مع شركاء محتملين في السوق الكينية، واستعراض منتجاتها وخدماتها، وبحث فرص التعاون وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.