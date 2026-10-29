«ديوا» تطلق مسابقة «الملهمين الصغار»

أطلق مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا»، الدورة السادسة من مسابقة «الملهمين الصغار»، التي تهدف إلى رفع مستوى وعي طلاب المدارس، من الصف الرابع إلى الـ12، حول الطاقة الشمسية وتقنياتها ودورها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتحفيزهم على ابتكار سبل لاستخدام الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية.

ودعا المركز الطلاب للمشاركة في المسابقة من خلال تصوير مقطع فيديو مدته 90 ثانية حول كيفية استخدام الطاقة الشمسية، أو سرد قصة حول دورهم في جعل مدرستهم ومنزلهم أكثر استدامة، أو طرح فكرة تسهم في رفع كفاءة الاستهلاك، عبر إرسال مقطع الفيديو من خلال الرابط https://shorturl.at/iugzi.