برنامج لتدريب 500 رائد أعمال وتمكين أصحاب المشاريع

أطلقت أكاديمية الاقتصاد الجديد، بالشراكة مع «دبي الإسلامي»، «برنامج الثقافة المالية»، الهادف إلى تزويد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد، بما يمكّنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة، وتطوير مشاريع أكثر استدامة، وجاء إطلاق البرنامج عقب اتفاقية تعاون وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية في «دبي الإسلامي»، سعود الجاسم، في مقر الأكاديمية بدبي.

ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً لريادة الأعمال.

ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 رائد أعمال ضمن دفعتين، ممن يسعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفاعلية أكبر في تأسيس مشاريعهم الخاصة وإدارتها. كما يأتي ضمن «برنامج ريادة الأعمال» الموجه إلى رواد الأعمال، الذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال خمس سنوات.

وأكدت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، أن الشراكة مع «دبي الإسلامي» تعكس الرؤية المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد من القطاعات المحورية في الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد رئيس الخدمات المصرفية التجارية في «دبي الإسلامي»، سعود الجاسم، أن اتفاقية الشراكة تعكس التزام البنك بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي.