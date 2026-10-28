«اقتصادية رأس الخيمة»: حل 96% من الشكاوى ودياً

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تعاملها مع 262 شكوى من المستهلكين، خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها ودياً ووفق الإجراءات 96% فيما تمت إحالة الشكاوى الأخرى والتي تتطلب خبرة فنية أو تقنية، للجهات القضائية، كما سجلت نسبة رضا المستهلكين عن معالجة الشكاوى 82%.

وأكد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عبدالله عليون، أن حماية المستهلك وتعزيز رضاه يمثلان أولوية استراتيجية ضمن جهود الدائرة لتطوير البيئة التجارية في الإمارة، مشدداً على حرص الدائرة الدائم على متابعة الشكاوى وصون حقوق كل الأطراف.