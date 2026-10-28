«دي آي بي هولدينغ» تحدد النطاق السعري بين 1.10 و1.15 درهم للسهم

أعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التابعة لـ«دبي للاستثمار»، تحديد النطاق السعري لأسهم طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي بين 1.10 و1.15 درهم للسهم، وبدء فترة الاكتتاب اعتباراً من أمس، على أن تستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

وتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج، وفقاً للنطاق السعري المحدد، بين 9.5 مليارات درهم و10 مليارات درهم، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للطرح بين 1.9 مليار درهم وملياري درهم.

ويشمل الطرح 1.735 مليار سهم، تمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، وتبيعها «دبي للاستثمار» بصفتها المساهم البائع، على أن تؤول حصيلة البيع إليها. وستحتفظ «دبي للاستثمار» بحصة تبلغ 80% من «دي آي بي هولدينغ» بعد إتمام الطرح، بافتراض عدم تعديل حجمه.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية 2026، و725 مليون درهم عن عام 2027، و750 مليون درهم عن عام 2028، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة في نشرة الاكتتاب المحلية.

ومن المتوقع صرف أول توزيعات نقدية بعد الطرح في أبريل 2027، بقيمة 350 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2026. كما تتوقع الشركة توزيع 362.5 مليون درهم في أكتوبر 2027 عن النصف الأول من عام 2027، ومبلغ مماثل في أبريل 2028 عن النصف الثاني من العام نفسه.

وتتوقع الشركة توزيع 750 مليون درهم عن السنة المالية 2028 على دفعتين متساويتين بقيمة 375 مليون درهم لكل منهما في أكتوبر 2028 وأبريل 2029، مع استهداف مواصلة التوزيعات السنوية اعتباراً من عام 2029 عند مستوى توزيعات عام 2028 أو أعلى منه.