«مصدر» تجمع 600 مليون دولار عبر أول طرح لسندات زرقاء

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إصدار أول سندات زرقاء، ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، البالغة قيمته ستة مليارات دولار، وذلك بقيمة 600 مليون دولار ولأجل استحقاق خمس سنوات، في أول إصدار من نوعه للشركة، حصل على تصنيف ائتماني «AA-» من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لسندات زرقاء مطروحة للاكتتاب العام على مستوى العالم.

واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار، فيما تجاوز الاكتتاب قيمة الإصدار بمقدار 2.5 مرة، بما يعكس ثقة المستثمرين بقوة المركز المالي لـ«مصدر» واستراتيجيتها للنمو، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان، أن السندات أُدرجت في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875% بالدولار الأميركي، قبل تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%، بما يعزز توافق هيكل التمويل مع استثمارات الشركة المتنامية في الأسواق الأوروبية.

وأكدت «مصدر» أن عائدات الإصدار ستُخصص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة البحرية، وفي مقدمتها مشاريع طاقة الرياح البحرية، وذلك بعد تحديث إطار التمويل الأخضر للشركة الشهر الماضي ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل، بما يدعم توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، وفق معايير تراعي الاستخدام المستدام للموارد البحرية والحد من التأثيرات البيئية على التنوع الحيوي.

وقال الرئيس المالي لشركة «مصدر»، مازن خان، إن إصدار أول سندات زرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر المحدث يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، ويوجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات الأكثر تأثيراً، بما يدعم نمو ومرونة الاقتصادين الأزرق والأخضر، ويعزز جهود الشركة في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم.