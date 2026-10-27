دبي تشهد صفقة بيع قياسية لفيلا في «نخلة جميرا» بقيمة 110 ملايين درهم

أعلنت شركة «آمالي العقارية» إتمام صفقة بيع وتسليم فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم، لتندرج الصفقة ضمن أغلى 10 صفقات عقارية في نخلة جميرا خلال عام 2026.

وبحسب بيان للشركة صدر اليوم، تتألف الفيلا من خمس غرف نوم، وتقع في السعفة «M» بنخلة جميرا. وتبلغ مساحتها المبنية 14,573 قدمًا مربعة، موزعة على طابقين، فيما تبلغ مساحة قطعة الأرض 14,686 قدمًا مربعة.

وتأتي هذه الصفقة البارزة عقب بيع فيلا «أفاتيا» في مشروع «جزيرة آمالي» بقيمة 220 مليون درهم، ما يعكس استمرار الطلب على الوحدات السكنية فائقة الفخامة، المصممة وفق متطلبات ومواصفات خاصة، في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

من جانبها، قالت أميرة سجواني، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية: «لا تزال نخلة جميرا واحدة من أبرز الوجهات الساحلية العالمية للفخامة الفائقة، وتعكس صفقة بيع وتسليم فيلا «أمايا» بقيمة 110 ملايين درهم استمرار الطلب في دبي على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة التي تتميز بطابعها الخاص».