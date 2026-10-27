«ميناء خليفة» يتقدم 5 مراكز في قائمة «لويدز»

أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، عن تقدم ميناء خليفة خمسة مراكز إلى المرتبة 34 عالمياً ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء حاويات في العالم لعام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي: «يعكس تقدم ميناء خليفة إلى المرتبة 34 ضمن قائمة (لويدز) نجاح رؤيتنا طويلة الأمد والتزامنا المستمر بالتميز التشغيلي».

وأضاف: «يجسد نمو أحجام مناولة الحاويات بنسبة 21.6%، والتقدم خمسة مراكز في التصنيف العالمي، ما حققناه من تقدم بفضل استثماراتنا المتواصلة في البنية التحتية، والطاقة الاستيعابية، وحلول التكنولوجيا، وشبكة الربط، كما يسلط الضوء على تفاني فرق عملنا وقيمة شراكاتنا الاستراتيجية».