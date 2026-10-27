11.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات أمس، في أولى جلسات الأسبوع الجاري، حيث صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.306%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.546%، لتسجل الأسواق المحلية مكاسب تقدر بنحو 11.63 مليار درهم.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً 17.53 نقطة عند مستوى 5751.72 نقطة، بدعم من ارتفاع خمسة قطاعات، تصدّرتها الصناعة، الذي ارتفع بنسبة 1.4%، كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.06%، علاوة على ارتفاع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.1%، والاتصالات 0.33%، والسلع الاستهلاكية الأساسية 1.34%

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 958.14 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ956.11 مليار درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، بمكاسب جاوزت مليارَي درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 496.78 مليون درهم، بعد التداول على نحو 161.86 مليون سهم، وتنفيذ 12 ألفاً و388 صفقة.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 34.98 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة 273.94 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 238.95 مليون درهم، واستحوذت أسهم ست شركات في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، و«العربية للطيران»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا»، و«إعمار للتطوير»، و«طلبات»، على 64.8% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 321.94 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 496.78 مليون درهم. من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس صاعداً 52.38 نقطة، ليغلق عند مستوى 9640.79 نقطة. وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 2.5184 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.5088 تريليون درهم في نهاية تعاملات الجمعة الماضي، بمكاسب بلغت نحو 9.6 مليارات درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 907.32 ملايين درهم، بعد التداول على نحو 235.55 مليون سهم، وتنفيذ 21 ألفاً و538 صفقة.