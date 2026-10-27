الطلب على سندات «طاقة» يتجاوز العرض 3 مرات

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل خمس سنوات، وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، إذ تمت تغطيته بأكثر من ثلاث مرات، وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، أما حصيلة الشريحة التقليدية فستُستخدم للأغراض العامة للشركة، وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لـ«طاقة»، جاسم حسين ثابت: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد».