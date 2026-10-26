«طيران الإمارات»: 13.2 مليون مسافر بين دبي والقاهرة منذ 1986

احتفلت «طيران الإمارات» بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها في مصر، في حفل عشاء رسمي أقامته بالمتحف المصري الكبير في القاهرة.

وشكّل الحفل مناسبة للاحتفاء بالعلاقات الراسخة التي تجمع «طيران الإمارات» بمصر على مدى أربعة عقود، وتسليط الضوء على دور الناقلة في تعزيز الربط الجوي، ودعم حركة السياحة والتجارة، وتسهيل سفر ملايين المسافرين بين مصر ودولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنضم إلى شبكة وجهات «طيران الإمارات»، حيث أطلقت رحلاتها إلى القاهرة ومنها في أبريل 1986، أي بعد مرور أقل من عام على تأسيسها، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، ومنذ ذلك الحين واصلت الناقلة تطوير عملياتها وتعزيز خدماتها في السوق المصرية، لتصل اليوم إلى 35 رحلة أسبوعياً بين دبي والقاهرة، بمزيج من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، وعلى مدار السنوات الـ40 الماضية، نقلت «طيران الإمارات» نحو 13.2 مليون مسافر على متن نحو 50 ألف رحلة بين دبي والقاهرة في كلا الاتجاهين.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تحظى مصر بمكانة خاصة في مسيرة (طيران الإمارات)، فقد كانت من أولى الوجهات التي أطلقنا إليها رحلاتنا بعد تأسيس الناقلة، وشهدت علاقتنا بها على مدى أربعة عقود نمواً متواصلاً، مدفوعاً بثقة عملائنا والتعاون الوثيق مع شركائنا في مختلف القطاعات»، وأضاف: «نفخر بالدور الذي اضطلعت به (طيران الإمارات) في تعزيز الربط الجوي بين مصر ودولة الإمارات والأسواق العالمية، والمساهمة في دعم حركة السفر والسياحة والتجارة، بما يعكس عمق العلاقات التي تجمع بلدينا».

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تؤدي دوراً مهماً في ربط مصر بالأسواق العالمية عبر مركز عملياتها في دبي، حيث تتيح رحلاتها للمسافرين من القاهرة الوصول إلى مجموعة واسعة من الوجهات عبر ست قارات، فيما تسهم في تسهيل وصول الزوار الدوليين إلى مصر، ودعم حركة السياحة والأعمال.