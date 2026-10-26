«أراضي دبي»: يوم عقاري لتوظيف الإماراتيين

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عن فعالية «اليوم العقاري الرابع لتوظيف الإماراتيين»، بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، وإتاحة التواصل المباشر بين المواطنين الباحثين عن عمل والشركات المشاركة للتعرف على الفرص الوظيفية والمسارات المهنية المتاحة، وذكرت «أراضي دبي» بأن الفعالية ستقام بفندق «العنوان سكاي فيو»، في 29 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة امتداد لجهود برنامج التمكين العقاري، الذي وفّر أكثر من 2100 فرصة عمل للمواطنين خلال الفترة من 2023 إلى 2026.