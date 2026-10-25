4 مليارات درهم تجارة دبي وكولومبيا في 2025 بنمو 97.4%

بحثت غرف دبي مع وفد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة بوغوتا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دبي وكولومبيا، وتوسيع الشراكات بين شركات القطاع الخاص في الجانبين، وذلك خلال اجتماع عُقد في المقر الرئيس لغرف دبي.

وحضر الاجتماع مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، حيث ناقش الجانبان آليات دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين مجتمعي الأعمال.

وتأتي الزيارة في ظل نمو العلاقات التجارية بين دبي وكولومبيا، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 4 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو 97.4% مقارنة بعام 2024. كما بلغ عدد الشركات الكولومبية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 173 شركة بنهاية العام الماضي.

وقال لوتاه إن «غرف دبي تحرص على تطوير العلاقات التجارية بين دبي وكولومبيا بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم نمو التجارة والاستثمار بين الجانبين، ويوسع فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال».

وأضاف أن غرف دبي تلتزم بتطوير شراكات تتيح للشركات الكولومبية الاستفادة من بيئة الأعمال في دبي وموقعها الاستراتيجي، بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتوسع في أسواق المنطقة والعالم.

واستعرض الاجتماع المقومات التي توفرها دبي للشركات والمستثمرين، بما يشمل بيئة الأعمال، والبنية التحتية، والتشريعات، والخدمات الداعمة للاستثمار، إلى جانب دور غرف دبي في مساعدة الشركات الكولومبية على استكشاف الفرص المتاحة في الإمارة وتوسيع أنشطتها فيها. وكانت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد افتتحت مكتباً تمثيلياً في بوغوتا عام 2024، بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وكولومبيا، والتعريف بالفرص التي توفرها الإمارة للشركات الكولومبية الراغبة في دخول أسواق المنطقة والتوسع انطلاقاً من دبي.