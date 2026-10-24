غرفة عجمان تبحث التعاون مع السنغال

بحثت غرفة عجمان ووفد من السنغال آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. واستعرضت الغرفة خلال اللقاء في مقرها أبرز المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية للإمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.

ووجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة، ومنها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للامتياز التجاري.