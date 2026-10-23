تسهيل توسُّع الشركات بين دبي وهونغ كونغ

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، ومجموعة «وصل»، عن تعاونها مع مجمع «هونغ كونغ -شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف دعم نمو شركات التكنولوجيا، وتسهيل توسعها بين دبي وهونغ كونغ.

وقالت مدير عام «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه: «يأتي تعاوننا مع (هونغ كونغ - شينزن للابتكار والتكنولوجيا) لدعم هذا التوجه، من خلال ربط منظومات الأعمال والابتكار، وفتح مسارات جديدة أمام شركات التكنولوجيا للوصول إلى الأسواق، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في تعزيز تنافسية الإمارة واستقطاب استثمارات نوعية».