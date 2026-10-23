الإمارات بين أفضل 3 أسواق عالمياً لرضا المستثمرين عن جودة الحياة

أظهرت دراسة جديدة أجراها بنك «HSBC»، بالتعاون مع شركة «إبسوس»، أن الإمارات ضمن الأسواق الثلاث الأولى من حيث رضا المستثمرين عن جودة الحياة، وذلك من بين الأسواق الـ10 التي شملها الاستطلاع.

وأعرب أكثر من ثمانية من كل 10 (أي 83%) عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ75% على مستوى العالم.

وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21%) يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ17% على مستوى العالم.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة «HSBC» أول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات بدبي، أمس، وتستند إلى استطلاع شمل 9993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في 10 أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات.

وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر بمستقبلهم المالي مقارنة بنظرائهم حول العالم، حيث إن نحو تسعة من كل 10 يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81% بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.

وقال رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك «HSBC» لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات، سامي أبوظهر، إن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح، فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل، وأضاف أن استضافة بنك «HSBC» لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات تمثل تأكيداً واضحاً على الثقة بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات، فبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر دول عدة، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.