«دبي لصناعات الطيران» تستكمل طلبية «يونايتد إيرلاينز»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران استكمال تسليم الطائرة الـ10 والأخيرة من طراز «بوينغ 9-737» إلى شركة «يونايتد إيرلاينز»، وذلك بموجب اتفاقية بيع وإعادة تأجير، أُبرمت في وقت سابق من عام 2026.

وأفاد بيان، صدر أمس، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد طائرات «بوينغ 737»، وطائرات «إيرباص A320» المؤجرة من «دبي لصناعات الطيران» إلى شركة «يونايتد إيرلاينز» إلى 26 طائرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «يسرنا أن تجدد (يونايتد إيرلاينز) ثقتها بـ(دبي لصناعات الطيران)، عقب النجاح الذي حققته شراكتنا العام الماضي»، مشيراً إلى أنه تم إنجاز هذه الصفقة بكفاءة وسرعة، حيث لم تستغرق سوى ثلاثة أشهر من توقيع الوثائق حتى استكمالها، وأضاف: «نتطلع إلى مواصلة دعم (يونايتد إيرلاينز)، وتعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية المهمة».

ولفت تارابور إلى أنه من خلال صفقات من هذا النوع، تواصل «دبي لصناعات الطيران» تنمية محفظتها من الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.

وتم تنفيذ أحدث صفقات البيع وإعادة التأجير، التي شملت 10 طائرات من طراز «بوينغ 9-737» بالشراكة مع «Equator»، و«Mustang»، على أن تتولى «دي ايه إي كابيتال» توفير تجربة متكاملة لشركة الطيران بصفتها الجهة المقدمة لخدمات إدارة الأصول.