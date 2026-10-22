«الإمارات للألمنيوم» تستعيد 50% من العمليات في مصهر الطويلة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، استكمال عمليات الإصلاح وإعادة تشغيل نصف خلايا الصهر في مصهر الطويلة التابع للشركة.

وتوقفت العمليات في مصهر الطويلة بشكل اضطراري وطارئ، في 28 مارس الماضي، نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي، التي أدت إلى إخلاء موقع الطويلة. وأفادت الشركة، في بيان، أن فِرَقها تعمل على إصلاح كل خلية صهر وإعادة تشغيلها بصورة تدريجية، مع مواصلة العمل على خطوط الإنتاج الثلاثة في الطويلة بالتوازي.

ومنذ استئناف تشغيل أول خلية صهر بعد إصلاحها، في 26 مايو الماضي، نجحت الشركة في استعادة تشغيل 631 خلية من إجمالي 1262 خلية صهر في الطويلة، بما يعادل 50% من إجمالي الخلايا. وتستغرق خلية الصهر عادة نحو أسبوع بعد إعادة تشغيلها حتى تستقر وتصل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة. ويستخدم جزء من المعدن المصهور لإعادة تشغيل خلايا الصهر التالية، فيما يُنقل الجزء المتبقي إلى مسبك الشركة لصبه وتحويله إلى منتجات نهائية من الألمنيوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان: «يمنحنا التقدم المستمر الذي أحرزناه ثقة بقدرتنا على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة في مصهر الطويلة خلال الربع الأول من عام 2027»، وأضاف: «تُمثّل استعادة العمليات في الطويلة أكبر تحدٍّ تشغيلي في تاريخ الشركة، حيث يواصل آلاف الزملاء العمل على مدار الساعة لتحقيق هذا الهدف».