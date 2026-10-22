«كيوليس» العالمية تفتتح مقراً إقليمياً في دبي

أعلنت مجموعة «كيوليس» العالمية، المتخصصة في تشغيل وإدارة شبكات النقل العام، افتتاح مقرها الإقليمي الجديد بدبي، في خطوة تستهدف ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط، وذكرت أن المكتب سيعمل انطلاقاً من دبي على توفير دعم متكامل لهيئات النقل والمواصلات الحكومية التي تتعاون معها المجموعة، إلى جانب رصد فرص استثمارية جديدة في قطاع النقل الإقليمي. وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «كيوليس»، فريدريك فان هيمز، إن «تأسيس المقر الإقليمي في دبي يعكس التزام المجموعة الراسخ وطويل الأمد تجاه شركائها وعملائها، وجاهزيتها لقيادة مشاريع النقل الكبرى التي تسهم في صياغة مستقبل التنقل في المنطقة».