«دبي التجاري»: 2.68 مليار درهم صافي أرباح 9 أشهر

أعلن بنك دبي التجاري، أمس، نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلاً صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.948 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة 2.684 مليار درهم، بارتفاع بلغ نحو 4.3%.

وتعزز أداء البنك، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع السابق، حيث بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 1.063 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 9.4% ليصل إلى 969 مليون درهم، كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9.7% مقارنة بالربع السابق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ الدخل التشغيلي للبنك 4.44 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع الدخل غير الممول بنسبة 2.6%، بدعم من دخل الرسوم، إلى جانب نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 0.2%، نتيجة ارتفاع حجم القروض، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وارتفع إجمالي أصول البنك دبي إلى 167.9 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بنحو 160.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، كما ارتفع صافي القروض والسلف إلى 109.6 مليارات درهم، بنمو نسبته 8.5% مقارنة بنحو 101 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ إجمالي القروض والسلف 113.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.7% خلال الفترة نفسها.

وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7% مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، وحافظت الودائع منخفضة الكُلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50% من إجمالي ودائع العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر: «تعكس نتائجنا قوة مكانتنا المصرفية، وعمق علاقاتنا مع عملائنا، مدعومة بالنمو القوي لأعمالنا، وتنوع مصادر دخلنا، وتحسن جودة أصولنا، حيث واصل البنك تنمية محفظة القروض ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات، مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة المخاطر»، وأضاف: «نثمّن جهود القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات والتزامهما المستمر بتعزيز مرونة الاقتصاد والاستقرار المالي والنمو المستدام، بما يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطور الاقتصاد الوطني».