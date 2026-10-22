«الإمارات الإسلامي»: 2.7 مليار درهم أرباحاً
سجل مصرف الإمارات الإسلامي 2.7 مليار درهم أرباحاً، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.3 مليارات درهم بنمو قدره 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي دخل المصرف، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 6% إلى 4.7 مليارات درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة.
بدوره، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6% ليصل إلى 158.3 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين 14.4% لتصل إلى 101.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين 13.4% لتصل إلى 115.8 مليار درهم، في حين سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 63.2% من إجمالي الودائع.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6% ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة»، وأضاف: «يعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يُعزّز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».
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