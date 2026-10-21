غرف دبي تعزز التعاون التجاري مع منطقة الخليج الكبرى الصينية

أبرمت غرف دبي مذكرتَي تفاهم مع كل من «جمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى» في الصين، و«تحالف رواد الأعمال» بمنطقة «خليج غوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى»، بهدف توسيع مسارات التعاون التجاري والاستثماري، ودعْم التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في منطقة الخليج الكبرى.

وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي نظّمته غرف دبي، أخيراً، في مدينة شينغن، وقّع مذكرة التفاهم مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لجمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، زاو هوازونغ، فيما وقّع مذكرة التفاهم مع تحالف رواد الأعمال بمنطقة «خليج غوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى»، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، والرئيسة التنفيذية لفرع تحالف رواد الأعمال بمنطقة «خليج غوانغدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى» في دولة الإمارات، ديانا داي.

وتُجسّد الشراكتان الاهتمام المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي والصين، والبناء على المقومات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان لدعم تدفقات التجارة والاستثمار، وفتْح آفاق أوسع أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على توسيع شبكة الشراكات الدولية التي تعزز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالفرص الواعدة حول العالم، وتدعم قدرة الشركات على بناء علاقات أكثر فاعلية مع نظيراتها في الأسواق ذات الأولوية».

وأضاف: «تشكل الاتفاقيات المؤسسية ركيزة مهمة لتطوير التعاون بين القطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة تسهم في نمو التجارة والاستثمار».