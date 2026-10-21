«اصنع مع أدنوك» يستعرض فرصاً جديدة لتعزيز التصنيع المحلي

تستعد «أدنوك» للإعلان عن فرص جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً ضمن محفظة مشروعاتها، وذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، بما يسهم في تسريع نمو قطاع الصناعة الوطني، ودعم أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات».

ويُعقد الملتقى، في 25 أكتوبر الجاري، بفندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، قبل انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، بمشاركة قيادات القطاع الصناعي والشركات المحلية والعالمية.

وتستند النسخة الثانية من الملتقى إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مايو 2026، التي أعلنت خلالها «أدنوك» استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

ويُشكّل الملتقى منصة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والموردين والمقاولين والمُصنّعين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، بهدف الإسهام في توسيع نطاق التصنيع المحلي، وتعزيز المرونة الصناعية، حيث ستكشف «أدنوك» عن فرص تصنيع جديدة عبر مختلف مراحل وجوانب سلسلة القيمة لأعمالها، بما يتيح للشركات الاستفادة من محفظة مشروعاتها والإسهام في تعزيز سلاسل التوريد المحلية.

كما سيُسلّط الملتقى الضوء على التقدم المُحرز في تنفيذ مبادرة «+Local» التي أطلقتها «أدنوك» خلال النسخة الأولى من الملتقى، ضمن برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية، والتي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع «أدنوك» إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى «أدنوك»، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية.

وتستند المبادرة إلى النجاحات التي حققها «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي أسهم في إعادة توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي منذ إطلاقه في عام 2018.

وتهدف «أدنوك» إلى شراء منتجات يُمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم، ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030، كما وقّعت الشركة اتفاقيات شراء بقيمة 80 مليار درهم لمنتجات يتم تصنيعها داخل الدولة.