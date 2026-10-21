«الموانئ والجمارك» بدبي تحصد جائزة الحكومات الاجتماعية

حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي جائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2025، ضمن فئة أفضل محتوى إبداعي على شبكات التواصل الاجتماعي في قطاعَي التجارة والصناعة، تقديراً لتميّزها في توظيف المنصات الرقمية لتقديم محتوى مبتكر ومؤثر.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود التي تبذلها إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في تطوير منظومة الاتصال الرقمي والارتقاء بجودة المحتوى المقدم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسلّم الجائزة المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في المؤسسة، سعيد البناي، من المدير العام لمعهد الحكومات الاجتماعية، أحمد صبري.