372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن 372 من أصحاب الهمم وأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفادوا من الإعفاءات والتخفيضات على رسوم خدمات العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2025، وذلك خلال عام من صدوره.

وينصّ القرار على إعفاء أصحاب الهمم بالكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع للوزارة، تخفيضاً بنسبة 50% على هذه الرسوم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي.

وأكد الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أن «النتائج المحققة تعكس أثر الإعفاءات والتخفيضات في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يُعزّز الابتكار وتنافسية أعمالهم».

وتوقع المعيني ارتفاع أعداد المستفيدين من هذه المزايا خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، ويسهم في نمو الأعمال وتعزيز تنافسيتها.

وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تطوير أعمالهم وعلاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية.

وبحسب الوزارة، فقد بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة 429 ألفاً و681 علامة تجارية.

واستفاد 132 من أصحاب الهمم من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264 ألفاً و950 درهماً، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50%، بقيمة بلغت 66 ألفاً و150 درهماً، خلال عام من صدور القرار.