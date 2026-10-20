«سياحة عجمان» تختتم جولة ترويجية

اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان جولتها الترويجية في آسيا الوسطى، التي شملت أوزبكستان وكازاخستان، في إطار مساعي الدائرة إلى توسيع قاعدة أسواقها السياحية والوصول إلى شرائح جديدة من الزوار، وشهدت الجولة عقد لقاءات مباشرة جمعت فريق الدائرة بنخبة من المهنيين وممثلي شركات السفر والسياحة في البلدين، حيث تعرّف المشاركون خلالها إلى المنتج السياحي للإمارة، وأبرز وجهاتها وتجاربها. وحرصت الدائرة خلال الجولة على تقديم صورة شاملة عن عجمان، تُبرز ثراء موروثها الثقافي والتراثي ومقوماتها الطبيعية، إلى جانب ما تقدمه من ضيافة راقية وأنشطة ترفيهية تلائم اهتمامات مختلف الفئات.