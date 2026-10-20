الكونغو تُدرج سندات سيادية في «ناسداك دبي» بـ 1.55 مليار دولار

رحّبت «بورصة ناسداك دبي» بالإدراج الثانوي لإصدارين من السندات السيادية لجمهورية الكونغو، بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار، لتصبح الكونغو أول جهة سيادية إفريقية تدرج سنداتها في البورصة.

ويشمل الإدراج سندات بقيمة 700 مليون دولار، بعائد 9.5%، ذات إطفاء تدريجي، تستحق في 17 فبراير 2035، وسندات بقيمة 850 مليون دولار، بعائد 9.5%، ذات إطفاء تدريجي، تستحق في 26 مايو 2036.

ويأتي الإدراج الثانوي استكمالاً لإدراج السندات في بورصة لندن، ويوسّع نطاق وصول جمهورية الكونغو إلى المستثمرين المؤسسيين والمصارف والشركات في منطقة الشرق الأوسط، كما يُعزّز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وقال وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو، كريستيان يوكا، الذي قرع جرس افتتاح التداول في «ناسداك دبي»، احتفالاً بالإدراج، إن «جمهورية الكونغو تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها الاقتصادية والمالية مع دولة الإمارات، معرباً عن اعتزاز بلاده بأن تكون أول جهة سيادية إفريقية تدرج أوراقها المالية في الدولة».

وأضاف أن إدراج السندات يتماشى مع استراتيجية بلاده لتنويع قاعدة المستثمرين، ويعكس ثقتها بالسوق الإماراتية ودورها في ربط جهات الإصدار بالمستثمرين الدوليين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي، إن «إدراج السندات يُمثّل خطوة تُعزّز حضور أدوات الدين السيادية الإفريقية لدى مستثمري الشرق الأوسط»، مؤكداً دور دبي في ربط جهات الإصدار بقاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين في المنطقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، إن «الإدراج يُمثّل خطوة تعكس تنامي الترابط بين إفريقيا ومركز دبي المالي العالمي بوصفه مركزاً للاستثمار والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا».