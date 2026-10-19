أبوظبي تستضيف أول مؤتمر للجيل السادس في المنطقة

تنطلق في العاصمة أبوظبي، اليوم، أعمال «مؤتمر الجيل السادس في عصر الذكاء الاصطناعي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات التنظيمية وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، طلال بالهول، أن «ريادة الإمارات في تبني التقنيات الناشئة تجسد نهجاً وطنياً راسخاً، يقوم على استشراف التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو»، مشيراً إلى أن الجيل السادس يمثل محطة استراتيجية تتجاوز تطوير الشبكات إلى إعادة تشكيل مستقبل الاتصال، وأن طموح الدولة يمتد إلى الإسهام الفاعل في صياغة توجهات التقنية، وتعزيز حضور المنطقة في الحوار العالمي.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، إن «النجاح الإماراتي في الجيل الخامس يمنح قاعدة قوية للاستعداد للمرحلة المقبلة»، مبيناً أن الهيئة تعمل عبر التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية والمشغلين والجامعات وشركاء التكنولوجيا على بناء الجاهزية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة في تطوير سياسات ومعايير ستحدد ملامح الجيل التالي.

ويركز برنامج المؤتمر على ملفات استراتيجية، أبرزها الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطيف الترددي، والاستعدادات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وتقنيات الأقمار الاصطناعية والاتصال المباشر بالأجهزة، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة دول المنطقة في صياغة التوجهات الدولية.