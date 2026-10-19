تعاون بين «أبوظبي للتنمية» و«البنك الدولي»

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، وهي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وجرى توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وذلك من قبل مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا.

وقال السويدي: «يجسد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل».