%52 من قادة «الاستدامة» في الشرق الأوسط مقيمون في الإمارات

كشفت النسخة الرابعة من قائمة «فوربس الشرق الأوسط»: «قادة الاستدامة لعام 2026»، الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود الاستدامة، ويسهمون في رسم مسارها، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، لدفع عجلة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتضم القائمة 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تشمل: البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، في ما تصدر القادة المقيمون في دولة الإمارات القائمة بـ75 مشاركة بنسبة تبلغ نحو 52% من إجمالي قادة الاستدامة، تليها السعودية بـ29 مشاركة، ثم قطر ومصر بـ14 مشاركة لكل منهما.

وتصدر قادة قطاع السياحة والسفر، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في ما تصدر قادة قطاع البنوك، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، وقطاع صناديق التنمية، المدير العام، صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي.

وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أنه ولإعداد القائمة، فقد جمع فريقها المعلومات من الاستبيانات، وتقارير الاستدامة، وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم التزامات المدرجين القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبنّيهم التقنيات المستدامة.