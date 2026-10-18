النفط يلامس 110 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
لامس «خام برنت» مستوى 110 دولارات للبرميل أول من أمس، للمرة الأولى منذ مايو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» عند التسوية 3.94 دولارات، أو 3.7%، إلى 109.86 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 19 مايو وفقاً لـ«رويترز».
كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.44 دولارات، أو 3.5%، لتبلغ 101.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 17 سبتمبر. وخلال الأسبوع، ارتفع «خام برنت» 4.9%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 10.4%.
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