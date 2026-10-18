الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في المدفوعات الرقمية والتمويل الأخضر

عقد مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً ثنائياً مع سلطة النقد في سنغافورة، لبحث تطوير التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2026 في بانكوك. والتقى كل من مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم عبيد الزعابي، ومساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي، ورئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، محمد حسين المرزوقي، مع نائب المدير العام للأسواق والتطوير بسلطة النقد في سنغافورة، ليونغ سينغ تشيونغ، وعدد من كبار المسؤولين. وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتجارة والتسويات عبر الحدود، والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر الحدود، إضافة إلى التمويل الأخضر وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ. وقال القمزي: «تمتد شراكتنا مع سلطة النقد في سنغافورة لأكثر من 17 عاماً، ونسعى اليوم إلى توسيعها لتشمل مجالات جديدة، في مقدمتها حلول الدفع والتسوية عبر الحدود، بما ييسّر حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».