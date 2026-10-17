غرف دبي توقّع 4 مذكرات تفاهم مع غرف تجارية صينية

أبرمت غرف دبي أربع مذكرات تفاهم مع أربع غرف تجارية في الصين، بهدف تطوير مسارات التعاون في خدمة مجتمع الأعمال، وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها العاملة في كل من بكين وشينغن وجوانزو وتشونغتشينغ.

ووقعت غرف دبي مذكرات تفاهم مع كل من غرفة بكين للتجارة الدولية، وغرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينغن، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ.

وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي أخيراً في مدينة شينغن، قام بالتوقيع على مذكرات التفاهم مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مع كل من رئيس مجلس إدارة غرفة بكين للتجارة الدولية، زانغ جيانويه، ونائب رئيس غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، هوانغ شياوفِنغ، ونائبة رئيس مجلس إدارة غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ، دنغ لين، في حين وقّع الاتفاقية مع غرفة الصين للتجارة الدولية- فرع شينغن، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي، مع أمين عام غرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينغن، هي شانشان.

وقال محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على الأسواق ذات الأولوية، من خلال بناء شراكات فاعلة تدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتتيح استكشاف فرص تجارية واستثمارية واعدة. كما نلتزم بتطوير منظومة داعمة تمكّن القطاع الخاص المحلي من توسيع حضوره الدولي والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز قدرته على الوصول إلى شركاء جدد، وبناء علاقات أعمال مستدامة، وتحقيق أداء نوعي يسهم في نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية».

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز العلاقات ودعم تطوير روابط تجارية أوسع، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات، كما تركز مذكرة التفاهم مع غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ على دعم أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار، وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالمعارض الدولية واللقاءات والأنشطة التجارية، وتقديم التسهيلات والدعم المتبادل للمشاركة في هذه الفعاليات.