مطار زايد الدولي يطلق رحلات يومية إلى برلين

أعلنت مطارات أبوظبي بدء تشغيل الرحلات اليومية المباشرة لشركة «كوندور» بين برلين ومطار زايد الدولي، اعتباراً من أول من أمس (15 أكتوبر)، وعلى مدار العام. وتُسيّر الشركة رحلاتها على هذا الخط باستخدام طائرات من نوع «إيرباص A320neo»، لتدشّن بذلك أول خدمة جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمتين ضمن شبكة وجهاتها. وتسهم اتفاقية الرمز المشترك بين «كوندور» و«الاتحاد للطيران» في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، حيث تتيح للمسافرين القادمين من برلين مواصلة رحلاتهم إلى وجهات متعددة عبر شبكة «الاتحاد للطيران»، فيما توفر للمسافرين من أبوظبي خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات التي تخدمها «كوندور» عبر برلين وما بعدها. ويدعم الخط الجديد النمو المتواصل لقطاع السياحة في أبوظبي.