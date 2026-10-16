طرح قصرين فائقَي الفخامة بنصف مليار درهم على «نخلة جبل علي»

أعلنت شركة «إف إي إم العقارية» fäm عن طرح قصرين فائقَي الفخامة للبيع، على الواجهة البحرية في مشروع «نخلة جبل علي»، بسعر يبلغ 250 مليون درهم لكل منهما، وذلك عند اكتمال بنائهما.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن «Nordic by fäm»، الذراع المتخصصة في المشاريع العقارية فائقة الفخامة التابعة لها، ستتولى تسليم القصرين، في خطوة تُمثل خروجاً عن نموذج البيع «على الخارطة» الذي طالما طبع سوق العقارات الفاخرة في دبي.

وأوضحت الشركة أنه مع وصولهما حالياً إلى المرحلة النهائية من التصميم، سيوفر كل عقار فاخر مساحة مبنية تبلغ 20 ألف قدم مربعة، وذلك ضمن قطعة أرض مطلة على الواجهة البحرية بمساحة 25 ألف قدم مربعة، متوقعة إنجاز المشروع في عام 2029.

ولفتت الشركة إلى أن هذين العقارين يعدان جزءاً من محفظة أوسع من المنازل الفاخرة بقيمة ثلاثة مليارات درهم، يجري تطويرها تحت العلامة التجارية «Nordic by fäm» في مناطق متميزة بدبي، بما في ذلك «الوصل» و«ميدان»، على أن تُطرح جميعها للبيع حصرياً عند اكتمال بنائها، لافتة إلى طرح أحدث هذه العقارات للبيع أخيراً في منطقة «الوصل» بسعر 85 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أف إي أم العقارية»، فراس المسدي: «من خلال إنجاز الوحدات السكنية قبل دعوة المشترين، فإننا نزيل حالة عدم اليقين التي غالباً ما تقترن بعمليات البيع قبل اكتمال البناء. فاليوم، نجد أن شريحة متزايدة من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين نتواصل معهم هم من المستخدمين النهائيين الراغبين في السكن في هذه الوحدات، وقد تغيرت أولوياتهم».

وأضاف المسدي: «إن قرارنا بإنجاز قصرين فائقَي الفخامة في هذا الموقع قبل طرحهما للبيع يعكس قناعتنا الراسخة وثقتنا الكبيرة بدبي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات العالمية طلباً لدى فئة المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية».