تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في دبي

كشفت رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، الدكتورة رجاء عيسى القرق، عن انضمام ثلاث سيدات أعمال صينيات إلى المجلس خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين» في مدينة شنغن الصينية، إلى جانب زيارة مرتقبة لمجلس سيدات أعمال الصين إلى دبي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدة أن مشاركة المجلس في المنتدى، تمثل فرصة لتوسيع الشراكات بين سيدات الأعمال من الجانبين، والبناء على الحضور الدولي للمجلس لفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري وتبادل الخبرات، وأشارت القرق - التي برزت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في العالم وتصدرت المنطقة في العديد من التصنيفات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش المنتدى - إلى تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في المجلس بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، موضحة أن المشاركة ضمن وفد دبي تعزز مكانة المجلس، وتتيح التواصل المباشر مع سيدات الأعمال الصينيات، وأعربت عن تطلعها إلى انتقال العلاقات إلى مراحل أكثر تقدماً، والاستفادة من اللقاءات في اكتشاف فرص تجارية قابلة للمتابعة والتطوير.