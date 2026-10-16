الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية في اجتماعات «صندوق النقد»   

تستعرض دولة الإمارات تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتسلط مشاركة الدولة، الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي، وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، خالد محمد بالعمى، في كلمة الدولة الرئيسة، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوماً بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيراً إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.