«دبي للطيران المدني» تحصد جائزة الإبداع في النقل

حصدت هيئة دبي للطيران المدني جائزة الإبداع في النقل ضمن فئة الابتكار، وذلك في إطار جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة، تعزز كفاءة العمليات الرقابية وترتقي بمستويات السلامة الجوية، وذكرت الهيئة، في بيان، أن هذا الفوز جاء عن «نظام المراقبة لهيئة دبي للطيران المدني»، الذي يمثل حلاً تقنياً مبتكراً لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال الجوي.

وقال المدير العام للهيئة، محمد عبدالله لنجاوي، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومتها، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة.