«فيزا»: 96% من المنشآت الصغيرة في الإمارات تعتمد المدفوعات الرقمية

أظهر تقرير حديث لشركة «فيزا» أن 96% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة في الدراسة بدولة الإمارات تستخدم المدفوعات الرقمية في عمليات الدفع والتحصيل، فيما لاتزال الإدارة المالية والأدوات غير المترابطة تشكل تحدياً أمام كفاءة العمليات اليومية.

وبحسب تقرير «المدفوعات والتحصيل 2026»، تستخدم 39% فقط من المنشآت المشمولة في الدراسة حلولاً متكاملة تربط المدفوعات بإدارة الأعمال، رغم أن 82% منها ترى جاذبية هذه الحلول، ما يشير إلى فجوة بين الاهتمام بها ومستوى اعتمادها الفعلي.

وأوضح التقرير أن التحديات المرتبطة بالإدارة المالية تشمل متابعة الفواتير المستحقة، التي أشار إليها 30% من المشاركين، وتنظيم سجلات الرواتب بنسبة 29%، وإعداد التقارير المالية بنسبة 28%.

وتشير النتائج إلى استمرار اعتماد بعض المنشآت على أنظمة متعددة لإدارة عملياتها، ما قد يزيد تعقيد المهام المرتبطة بالمدفوعات، ويحد من كفاءة الإجراءات اليومية.

وأظهر التقرير أن 17% من المنشآت المشمولة في الدراسة ترى أن كلفة المنصات المتكاملة مرتفعة، فيما تعتقد 12% أن حجم أعمالها لا يستدعي استخدامها، وأفادت 11% بأنها لا تعلم بوجود هذه الحلول.

وتشير هذه النتائج إلى أن توسيع نطاق اعتماد المنصات المتكاملة يرتبط بمدى ملاءمتها لاحتياجات المنشآت وسهولة الوصول إليها وإمكانية تطويرها بما يتناسب مع مراحل نمو الأعمال.

وفي المقابل، أظهرت نتائج الدراسة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الإمارات التي تستخدم حلولاً أو منصات متكاملة سجلت معدل رضا بلغ 91%، فيما أفادت 85% منها بتحسن الكفاءة، بما يشمل توفير الوقت والجهد اللازمين لإدارة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن ربط المدفوعات بأدوات إدارة الأعمال قد يوفر للمؤسسات المالية بيانات أوسع عن أنماط المعاملات والتدفقات النقدية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يساعدها على فهم احتياجاتها ودراسة تقديم حلول تمويلية أكثر ملاءمة، وفقاً للمتطلبات المعمول بها وظروف كل منشأة.

وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في الإمارات، ماريو مكاري، إن قيمة المدفوعات الرقمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تتجاوز إتمام المعاملات، لتشمل الاستفادة من المنصات المتكاملة في توفير رؤية أشمل لاحتياجاتها.